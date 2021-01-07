Украина

Football.ua на основе ответов самого Виталия Миколенко рассказывает о карьере футболиста и процессе его становления.

Виталий Миколенко ворвался в большой футбол стремительным образом. С 2017 года он тренировался с основным составом киевского Динамо, а уже в августе того же года дебютировал за основной состав в возрасте 18 лет.

На фоне травмы хорватского защитника Йосипа Пиварича, тогдашний главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич дал шанс 18-летнему парню и не прогадал.

Это было настолько давно, что уже и не вспомнишь. Сейчас к талантливому футболисту приписывают интерес многих серьёзных клубов, но конкретных предложений Миколенко не получал.

Кажется, от итальянских клубов был интерес ко мне. Тренер Сассуоло года два назад спрашивал обо мне у одного из коучей сборной. Пока могу сказать, что реальные предложения может и были, но до меня не доходили.

Он хочет развиваться и видит себя в Динамо, но не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах: "Сейчас в Динамо я учусь, пытаюсь прогрессировать, стараюсь на каждой тренировке. Честно, с новым тренером сейчас работать в Динамо очень классно. Я кайфую от каждого дня. Что, если не Динамо? Если какой-то другой чемпионат — то Англия или Италия".

Тренера менялись, а Миколенко как был первым номером в команде и сборной Украины, так им и оставался. В сентябре он даже выводил киевлян с капитанской повязкой на игру против Олимпика. С приходом румынского специалиста Мирчи Луческу, Виталий чаще стал играть в центре обороны и смело может назвать себя универсальным футболистом. Методы работы Мистера ему по душе.

"С приходом Луческу в Динамо Киев у меня настроение — топ. Приходишь на тренировку и кайфуешь. Всегда хорошо не будет, но, в общем, атмосфера идет от тренировок и игр.

"Если ты выигрываешь, то понимаешь, почему ты выигрываешь, и атмосфера в команде будет идеальная. Вот так как сейчас".

Переезд Луческу в Киев — отдельная история и настоящий "БУМ". Фанаты до сих пор отказываются принимать специалиста. А вот в команде, по словам Миколенко, его приняли доброжелательно: "Пришел новый тренер — каждому нужно доказать, что должен и можешь играть в составе. Просто голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы доказать, что готов играть в стартовом составе. Потом уже ближе познакомились, начали понимать тренера и тренерский штаб".

По рассказам футболиста видно, что мнение 75-летнего коуча очень важно для него и остальных футболистов. Мирча не дает им расслабиться, именно это подчеркивает Виталий.

Когда мы все переболели коронавирусом, Мирча сказал сильную фразу. Он заявил, что мы привыкли ко второму месту, а теперь мы первые в таблице и булки расслабили.

"А он пришел не для того, чтобы второе занять. Только первое. Он пришел сюда выигрывать, ему 75 лет. От него энергетика сильная очень".

Немного о жизни Миколенко вне футбольного поля. Он родился в Черкассах, а некоторое время и вовсе прожил в деревне под городом. Семья футболиста была не из состоятельных, и, чтобы переехать в Киев, родители много работали. "Меня научили ценить деньги, — признается футболист, — Родители много работали, чтобы получить их и снимать квартиру в Киеве. Я еще и в платной школе учился. Видел, как они крупиночки зарабатывали... После такого деньги меня уже не испортят".

Виталий говорит, что с самого детства отличался своим характером, и однажды сам напросился на просмотр в Динамо: "Приехал в Киев, потренировался, понравился, сказали, чтобы пришел еще раз. Мать поехала на работу, а отец остался со мной. Мы потренировались и нам сказали, что надо переезжать в Киев. Мы с родителями собрались и переговорили. Мама с папой сказали, что будем переезжать. Нас ничего не держало ни здесь, ни там. Мы 20 лет снимали квартиру".

В первые дни у меня был стресс — школа, тренировки. Плакать хотелось.

Виталий — семьянин и любящий сын. Все свои заработанные деньги он делит с родителями, и даже купил им дом: "Все деньги отдаю родителям. У нас общий бюджет. Они сейчас не работают. Мне не жалко денег на них".

После выхода на Евро-2020, мы получили премиальные. На них купил себе машину. А так, заработал, и купил родителям дом. Это была семейная покупка.

Но, как и многие футболисты, он, в свои 21, сталкивался с хейтом со стороны фанатов. Дело было декабре 2020 года. Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов встречалось с туринским Ювентусом. Вингер итальянцев Федерико Кьеза предложил Миколенко обменяться футболками. Далее с первых уст: "Кьеза после первого тайма снял футболку, когда играли с Ювентусом. Идет позади меня. Я оборачиваюсь. Он говорит: "Нет?". Я говорю: "Давай внутри". Он ответил: "Нет проблем". И дает мне футболку. Я снимаю футболку, мы обмениваемся".

Потом меня как начали поливать и парафинить, мол, он туда поехал сувениры собирать. И всю команду начали поливать. Это обидно было.

Слухи о переходе Виталия в топовый европейский клуб не поутихнут еще очень долго. Все потому, что он — профессионал до мозга костей, человек, проводящий тщательный анализ своих ошибок: "Когда пришел Луческу, я стал много анализировать свои ошибки на футбольном поле. Раньше это все было индивидуально, по желанию".

Да и сам Луческу при удобной возможности лестно отзывается о своем подопечном, а в октябре включил защитника в свою символическую сборную, поставив его наряду с великими Баджо, Пирло и Роналдо.

По материалам YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.