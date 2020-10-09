Украина

Тренер Динамо Мирча Луческу считает защитника Виталия Миколенко одним из лучших футболистов, с которыми ему приходилось работать.

Мирча Луческу по просьбе Tuttosport составил символическую сборную, в которую включил одного из своих нынешних подопечных в Динамо — Виталия Миколенко.

Помимо защитника Динамо, в список Луческу вошли вратарь Джанлука Пальюка, защитники Хавьер Дзанетти, Джузеппе Бергоми и Ярослав Ракицкий, полузащитники Андреа Пирло, Фернандиньо, Георге Хаджи (альтернатива — Диего Симеоне) и нападающие Роберто Баджо, Виллиан и "Феномено" Роналдо.

Ранее Мирча Луческу рассказал, по какой причине решил возглавить Динамо.