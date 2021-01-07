Юрий Максимов продолжает курс на омоложение состава.
Амилькар Коджови, фото ФК Ворскла Полтава
07 января 2021, 09:35
Как сообщает официальный сайт полтавской Ворсклы, клубу удалось уладить последние детали относительно перехода из английского Морекама испанского центрального полузащитника Амилькара Коджови, который до этого длительный период времени провел в тренировочном лагере "бело-зеленых".
18-летний игрок, у которого есть английский и испанский паспорта, последний раз появлялся в заявке своего клуба осенью 2018 года, после чего присоединился к работе внутри системы полтавской команды.
Отдельным пунктом в описании способностей футболиста клуб предпочел указать его активное участие в создании контента для медиа-платформы Tik Tok, где Амилькару уже удалось насобирать 200 тыс. подписчиков.
Напомним, что в данный момент сезона Ворскла, как и остальные клубы УПЛ, находится в периоде отпусков, после которого проведет серию тренировочных сборов, а полноценно вернется к официальным поединкам в середине февраля, когда сыграет гостевой матч против львовского Руха.