Украина

Юрий Максимов продолжает курс на омоложение состава.

Как сообщает официальный сайт полтавской Ворсклы, клубу удалось уладить последние детали относительно перехода из английского Морекама испанского центрального полузащитника Амилькара Коджови, который до этого длительный период времени провел в тренировочном лагере "бело-зеленых".

18-летний игрок, у которого есть английский и испанский паспорта, последний раз появлялся в заявке своего клуба осенью 2018 года, после чего присоединился к работе внутри системы полтавской команды.

Отдельным пунктом в описании способностей футболиста клуб предпочел указать его активное участие в создании контента для медиа-платформы Tik Tok, где Амилькару уже удалось насобирать 200 тыс. подписчиков.

Напомним, что в данный момент сезона Ворскла, как и остальные клубы УПЛ, находится в периоде отпусков, после которого проведет серию тренировочных сборов, а полноценно вернется к официальным поединкам в середине февраля, когда сыграет гостевой матч против львовского Руха.