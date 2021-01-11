Украина

Полтавчане разгрузили обойму перед началом второй части сезона.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте полтавской Ворсклы, в перечень игроков, которые отправятся вместе с командой на тренировочный сбор в Турции, точно не попадут пять футболистов.

Речь идет о защитниках Владимире Баенко и Евгении Опанасенко, полузащитнике Никите Татаркове, а также нападающих Денисе Васине, Иване Пешиче.

Единственный представитель центральной линии в данном перечне, который пришел в команду в качестве свободного агента летом прошлого года, прекратил сотрудничество с полтавской командой по обоюдному согласию сторон, и уже успел покинуть расположение клуба.

Остальные футболисты, как сообщает источник, имеют на руках действующие соглашения с Ворсклой, а клуб, в свою очередь, будет оказывать им помощь в поиске дальнейших вариантов для продолжения карьеры.

Команда Юрия Максимова отправится на тренировочный сбор в турецкую Анталью вечером 11 января.