Украина

Защитник Динамо поделился эмоциями после приезда на базу.

Игроки и тренерский штаб Динамо вышли из отпуска и будут готовиться ко второй части сезона.

Защитник Александр Сирота рассказал о том, что соскучился по партнерам и футболу в целом.

"Скучал по футболу? Конечно, месяц – длительный срок. Соскучился по всей команде, одинаково ко всем отношусь.

Настроение отличное, месяц не видели друг друга. Уже хочется поскорее приступить к тренировкам и поехать на сборы", — приводит слова Сироты официальный сайт киевлян.

До 14-го января Динамо будет тренироваться на базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в ОАЭ, который продлится 10 дней.

Напомним, ранее Динамо провело первую тренировку после выхода из отпуска.