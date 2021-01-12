Защитник Динамо поделился эмоциями после приезда на базу.
Александр Сирота, фото Динамо
12 января 2021, 01:22
Игроки и тренерский штаб Динамо вышли из отпуска и будут готовиться ко второй части сезона.
Защитник Александр Сирота рассказал о том, что соскучился по партнерам и футболу в целом.
"Скучал по футболу? Конечно, месяц – длительный срок. Соскучился по всей команде, одинаково ко всем отношусь.
Настроение отличное, месяц не видели друг друга. Уже хочется поскорее приступить к тренировкам и поехать на сборы", — приводит слова Сироты официальный сайт киевлян.
До 14-го января Динамо будет тренироваться на базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в ОАЭ, который продлится 10 дней.
Напомним, ранее Динамо провело первую тренировку после выхода из отпуска.