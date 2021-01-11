Украина

Подопечные Мирчи Луческу в количестве 27 игроков провели занятие.

Накануне Динамо вернулось из отпуска: игроки и тренерский штаб собрались на базе и сдали тесты на коронавирус — положительные результаты не выявили.

Сегодня, 11 января, команда Мирчи Луческу провела первую тренировку в новом году в рамках подготовки ко второй части сезона.

Тренировочное занятие носило втягивающий характер. Игроков разделили на две группы, после чего была пробежка.





В занятии принимали участие 27 футболистов, из которых четыре голкипера. Также в тренировке принял участие восстановившийся после травмы Александр Тымчик.

Кроме того, на занятии присутствовали Артем Беседин, Мохаммед Кадири и Сидклей. Первый ранее отбыл дисквалификацию, а остальные вернулись из аренд.

До 14 -гоянваря команда будет тренироваться на базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в ОАЭ, который продлится 10 дней.

Предлагаем вашему вниманию видео тренировки:

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