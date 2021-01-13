Казахский Акжайык объявил в своем Instagram о назначении Владимира Мазяра главным тренером клуба.

В сезоне-2018 украинский специалист уже работал наставником Акжайыка. При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров Премьер-Лиги Казахстана.

Последним местом работы 43-летнего Мазяра был Львов.

 