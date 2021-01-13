Украина 13 января 2021, 15:02 Мазяр возглавил Акжайык Экс-тренер Львова продолжит карьеру в Казахстане. Владимир Мазяр, ФК Львов 13 января 2021, 15:02 Казахский Акжайык объявил в своем Instagram о назначении Владимира Мазяра главным тренером клуба. В сезоне-2018 украинский специалист уже работал наставником Акжайыка. При нем команда находилась на шестом месте после девяти туров Премьер-Лиги Казахстана. Последним местом работы 43-летнего Мазяра был Львов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Ақжайық» (@fcakzhayik) Люди Владимир Мазяр Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте