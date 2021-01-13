Украина

Футболист проигнорировал занятие с молодежным составом.

Нападающий донецкого Олипмика Шахаб Захеди не приехал на тренировку молодежного состава клуба. Об этом сообщает ПРОфутбол Digital.

Также по информации источника, иранский форвард уже согласовал контракт с луганской Зарей, что и стало причиной перевода игрока в дубль.

Тренерский штаб Олимпика уже исключил футболиста из списка тех, кто отправится на зимние сборы.

Официально ни луганский клуб ни Олимпик не объявили о переходе иранца.

Его контракт с дончанами заканчивается летом 2021 года и, судя по всему, по окончанию он переберется в команду Виктора Скрипника.

В текущем сезоне Шахаб Захеди вместе с Виктором Цыганковым делят первую строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ с 8 голами.