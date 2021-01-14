Украина

Игрок провел удачную половину сезона в составе Шахтера.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал самым дорогим украинским вратарем по версии ресурса Transfermarkt.

По данным источника, стоимость футболиста возросла почти в девять раз — с 800 тысяч евро до семи миллионов евро. За ним следует игрок Динамо Геогрий Бущан — четыре миллиона евро.

Также до одного миллиона подорожал Руслан Нещерет. В такую же цену ресурс оценил Андрея Пятова и Дениса Бойко. Голкипер Реала Андрей Лунин сохранил стоимость в три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера возглавили список самых подорожавших игроков в УПЛ.