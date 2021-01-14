Украина

Игроки Шахтера значительно прибавили в стоимости.

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимость футболистов украинской Премьер-лиги.

По данным источника, в топ-5 игроков, чья цена выросла больше всего, вошли четверо представителей Шахтера. Стоимость Додо и Манора Соломона поднялась на восемь миллионов евро, Трубин подорожан на 6,2 миллиона, а Тете — на три миллиона.

На четвертом месте оказался капитан Динамо Виктор Цыганков, который возрос в цене на пять миллионов, возглавив список самый дорогих украинских футболистов.

Отметим, что суммарно футболисты дончан подорожали на 30 миллионов евро. Динамо, в свою очередь, на 14,4 миллиона евро.