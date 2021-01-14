Клуб объявил о расставании с рядом игроков.
ФК Александрия
14 января 2021, 20:25
Александрия на своем официальном сайте уведомила о расставании с пятью игроками.
Так клуб покинули: Максим Задерака, Денис Безбородько, Василий Грицук, Алексей Довгий и Дмитрий Рудык.
Денис Безбородько выступал за клуб с 2019 года и в 41 матче забил семь голов.
Василий Грицук защищал цвета александрийцев с 2010 года. В 228 играх отметился 40 голами.
У Максима Задераки с 2018 года 4 гола в 67 играх, а у Алексея Довгого 8 мячей в 100 играх за клуб.
Что касается Дмитрия Рудыка, то о помог команде выиграть Первую Лигу в сезоне-2014/15, а в последние два сезона сыграл две игры.
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