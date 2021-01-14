Украина

Клуб объявил о расставании с рядом игроков.

Александрия на своем официальном сайте уведомила о расставании с пятью игроками.

Так клуб покинули: Максим Задерака, Денис Безбородько, Василий Грицук, Алексей Довгий и Дмитрий Рудык.

Денис Безбородько выступал за клуб с 2019 года и в 41 матче забил семь голов.

Василий Грицук защищал цвета александрийцев с 2010 года. В 228 играх отметился 40 голами.

У Максима Задераки с 2018 года 4 гола в 67 играх, а у Алексея Довгого 8 мячей в 100 играх за клуб.

Что касается Дмитрия Рудыка, то о помог команде выиграть Первую Лигу в сезоне-2014/15, а в последние два сезона сыграл две игры.

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