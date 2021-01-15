Украина

Ивуариец возвращается в Украину.

Бывший полузащитник Манчестер Сити, Барселоны и других клубов Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого Олимпика.

По информации ПРОФУТБОЛ Digital, ивуариец будет помогать главному тренеру клуба Игорю Климовскому.

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Отметим, что в бытность футболиста Туре выступал в Украине за донецкий Металлург с 2003 по 2005 год.

С конца 2020 года футболист находился без клуба и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский Циндао Хайню из второго дивизиона страны.

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