Украина

Ивуариец войдет в тренерский штаб донецкой команды.

Агент Яя Туре Дмитрий Селюк уверен, что его клиент станет находкой для тренерского штаба донецкого Олимпика.

"Гельзин же умный человек. Он понимает, что это для него опыт — иметь в штабе человека, который на топ-уровне. Он бы украсил любой тренерский штаб. Я думаю, что Яя может даже совместит работу в команде и помощь в U-21 и поможет молодежи найти правильный путь.

Считаю, что Бенито и Каргбо тоже в восторге. Яя им объяснит и поможет, Климовский будет доволен таким помощником. Он не собирается никого подсиживать, он будет учиться до получения лицензии PRO", — приводит слова Селюка телеканалов Футбол 1/2/3.

Отметим, что в бытность футболиста Туре выступал в Украине за донецкий Металлург с 2003 по 2005 год.

С конца 2020 года футболист находился без клуба и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский Циндао Хайню из второго дивизиона страны.

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