Ивуариец войдет в тренерский штаб донецкой команды.
Яя Туре, getty images
16 января 2021, 12:06
Агент Яя Туре Дмитрий Селюк уверен, что его клиент станет находкой для тренерского штаба донецкого Олимпика.
"Гельзин же умный человек. Он понимает, что это для него опыт — иметь в штабе человека, который на топ-уровне. Он бы украсил любой тренерский штаб. Я думаю, что Яя может даже совместит работу в команде и помощь в U-21 и поможет молодежи найти правильный путь.
Считаю, что Бенито и Каргбо тоже в восторге. Яя им объяснит и поможет, Климовский будет доволен таким помощником. Он не собирается никого подсиживать, он будет учиться до получения лицензии PRO", — приводит слова Селюка телеканалов Футбол 1/2/3.
Отметим, что в бытность футболиста Туре выступал в Украине за донецкий Металлург с 2003 по 2005 год.
С конца 2020 года футболист находился без клуба и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский Циндао Хайню из второго дивизиона страны.
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