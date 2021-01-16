Украина

Наставник луганской Зари прокомментировал игру его команды в первом товарищеском поединке на зимних сборах.

Накануне, луганская Заря в первом товарищеском поединке 2021 года не только не смогла обыграть польский Пяст (1:2), но и потеряла на неопределенный период из-за повреждения центрального защитника Абу Ханну.

В своем послематчевом интервью главный тренер Зари Виктор Скрипник заявил, что даже подобные поражения все равно остаются частью глобального тренировочного процесса.

"Мы хотели сыграть в футбол, в который любим играть. В какой-то степени это получается, но иногда — нет. Это нормальный трудовой процесс, который заканчивается для нас 13-го февраля, когда у нас первая игра против Десны.

Тренируем все компоненты. Хочется, чтобы все блестело, но мы — реалисты", — сказал украинский специалист в интервью телеканалам Футбол.

Своими эмоциями также поделился и полузащитник луганчан Егор Назарина: "На сборах важен результат. Это, все-таки, психология. Важно подойти к чемпионату в хорошем психологическом состоянии.

Мы хотели выиграть и показать хорошую игру, но, к сожалению, это не получилось. Сделаем выводы и будем двигаться вперед. Думаю, для нас это будет уроком. В следующем матче покажем ту игру, которую требует от нас тренерский штаб", — заявил футболист.

Заря завершила первую часть сезона украинской Премьер-лиги, набрав 20 очков в 12 поединках.