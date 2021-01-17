Украина

Игрок рассказал о планах на будущее.

Нападающий Миная Артем Милевский рассказал о работе с Михаилом Кополовцом, а также поведал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

"Он уже второй день бегает с нами. Просто какой-то монстр, бежит со всеми. Мне 36 лет, ему 37 будет в декабре. Но он физически в полном порядке. Молодец Михалыч.

Сыграет ли он в УПЛ? Посмотрим, он хочет. Как они с Кобиным будут решать.

После футбола есть задумка. Посмотрим, как она будет осуществляться. Думаю, должно все получиться, но это пока секрет. Могу сказать, что это, скорее всего, будет не футбол", — сказал Милевский Профутбол.

Ранее нападающий рассказал, как проходит подготовка в команде и работа с Василием Кобиным.