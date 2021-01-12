Украина

Именинник рассказал о том, как проходят первые дни тренировок в команде

Артем Милевский поделился впечатлениями о первых тренировках в составе Миная и рассказал о том, как встретил день рождения в расположении команды.

"Приехал я 10 января. 11-го нас собрали, меня разместили в гостинице, называется Зидан, Зинедин Зидан. Здесь я буду находиться 10 дней. Мы стартанули вчера с 8 км, утром было медобследование – вроде все в порядке.

Вчера начали бегать на стадионе Авангард по дорожкам. Думал, будет немного полегче, но Василий Васильевич (Кобин — прим. ред.) сразу взялся готовиться серьезно. У меня как обычно – 12 января, начало сборов, две тренировки в день. Одну мне сегодня скостили из-за дня рождения. Вечером уже будет тренировка с мячами.

Как поздравили в команде? Плечи болят, бежал сегодня в туннеле, пацаны по плечам дали. А так нормально со всеми. Постепенно привыкаю, знакомлюсь, потихоньку всех узнаю. Интересный коллектив, хорошие пацаны. Думаю, скоро станем еще дружнее", — сказал нападающий программе Профутбол.

Напомним, что на Football.ua доступен тест, посвященный Артему Милевскому.