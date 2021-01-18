Стал известен стартовый состав киевлян на первый спарринг сбора в ОАЭ.
Артем Беседин, фото ФК Динамо
18 января 2021, 15:07
В поединке против Легии Мирча Луческу решил проверить готовность Артема Беседина, пропустившего более года из-за дисквалификации.
Стартовый состав Динамо выглядит следующим образом: Бойко — Кендзера, Шабанов, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Гармаш — Цыганков, Буяльский, Вербич — Беседин.
Смотрите прямую трансляцию спарринга Динамо в 15:10.
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