Украина

Киевский клуб пропустил дважды в первом тайме.

Киевское Динамо продолжает тренировки на сборах в ОАЭ и готовится ко второй части чемпионата Украины.

В рамках первого товарищеского матча столичная команда сыграла против варшавской Легии.

В первом тайме, на 29-й минуте, Легия вышла вперед. После подачи с углового Пекгарт выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота Бойко.

Через три минуты Легия заработала пенальти. Пекгарт подошел к мячу и спокойно отправил мяч в ворота. Без шансов для Бойко.

Во втором тайме киевляне создали несколько моментов, отличный шанс имел Супряшга, но не реализовал выход один на один.

Следующий матч Динамо проведет против солигрского Шахтера, 21 января.

Динамо — Легия 0:2

Голы: Пекгарт, 29,32

Динамо: Бойко (Георгий Бущан, 46), Миколенко (Сидклей, 46), Забарный, Шабанов (Сирота, 46), Кендзёра (Караваев, 46), Сидорчук (Андриевский, 46), Буяльский (Шепелев, 46), Цыганков (Родригес, 46), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Дуэлунд, 46), Беседин (Супряга, 46)

Легия: Боруц (Черняк, 46), Вшолек, Левчук, Ветеска, Младенович, Гвилия, Мартинш, Капустка, Скибицки (Енджейчик, 64), Лукьиньяш, Пекхарт (Косторж, 64; Лопеш, 77)