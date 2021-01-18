Украина

Именитый исландец перебрался в УПЛ.

Официальный сайт Руха сообщает, что клуб заключил контракт с защитником сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном.

Отмечается, что исландский футболист подписал с командой соглашение до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год. Выступать игрок будет под 22-м номером.

Напомним, Сигурдссон выступал на Евро-2016, где сборная Исландии добралась до четвертьфинала, а в 1/8 защитник забил в ворота сборной Англии, став лучшим игроком матча.

На клубном уровне футболист выступал за Гетеборг, Краснодар, Фулхэм, Рубин, Ростов и Копенгаген. Именно датский клуб был последним в списке защитника.