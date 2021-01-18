Украина

Игрок рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

Защитник Шахтера Додо поведал о работе команды на тренировочном подготовительном сборе в Турции.

"После месяца паузы очень важен контакт с мячом. У нас команда, где игроки много лет выступают вместе, поэтому сейчас нужно просто вспомнить некоторые вещи.

Здесь отличные условия для того, чтобы улучшать свое физическое состояние", – сказал Додо официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Шахтер всерьез заинтересован в услугах 17-летнего нападающего Флумименсе.