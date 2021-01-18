Игрок рассказал о подготовке ко второй половине сезона.
Додо, фото Шахтер
18 января 2021, 19:25
Защитник Шахтера Додо поведал о работе команды на тренировочном подготовительном сборе в Турции.
"После месяца паузы очень важен контакт с мячом. У нас команда, где игроки много лет выступают вместе, поэтому сейчас нужно просто вспомнить некоторые вещи.
Здесь отличные условия для того, чтобы улучшать свое физическое состояние", – сказал Додо официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что Шахтер всерьез заинтересован в услугах 17-летнего нападающего Флумименсе.