Украина

Кайки в будущем может оказаться в стане дончан.

Руководство Шахтер всерьез заинтересовано в услугах 17-летнего нападающего Флуминенсе Кайки, сообщает Globoseporte.

По данным источника, "горняки" уже встречались с представителями бразильского клуба, сделав первое предложение. Отмечается, что стороны намерены вести переговоры и в дальнейшем.

Шахтер, в случае успеха, сможет привести игрока в команду лишь будущим летом, когда Кайки достигнет совершеннолетия. Известно, что форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году.

Ранее сообщалось, что дончан в скором времени может покинуть полузащитник Тете, который попал в сферу интересов Реала.