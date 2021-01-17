Кайки в будущем может оказаться в стане дончан.
Кайки, фото Флуминенсе
17 января 2021, 09:51
Руководство Шахтер всерьез заинтересовано в услугах 17-летнего нападающего Флуминенсе Кайки, сообщает Globoseporte.
По данным источника, "горняки" уже встречались с представителями бразильского клуба, сделав первое предложение. Отмечается, что стороны намерены вести переговоры и в дальнейшем.
Шахтер, в случае успеха, сможет привести игрока в команду лишь будущим летом, когда Кайки достигнет совершеннолетия. Известно, что форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году.
Ранее сообщалось, что дончан в скором времени может покинуть полузащитник Тете, который попал в сферу интересов Реала.