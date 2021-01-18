Украина

Вашему вниманию видеообзор контрольного матча киевлян.

В товарищеском матче на сборе в ОАЭ киевское Динамо уступило польской Легии (0:2).

Номинальные гости открыли счет на 29-й минуте благодаря голу Пекхарта. Форвард Легии воспользовался ошибкой защитников "бело-синих" и свободно пробил головой после подачи с углового.

Следующий матч Динамо проведет против солигорского Шахтера, 21 января.

Динамо — Легия 0:2

Голы: Пекгарт, 29,32

Динамо: Бойко (Георгий Бущан, 46), Миколенко (Сидклей, 46), Забарный, Шабанов (Сирота, 46), Кендзёра (Караваев, 46), Сидорчук (Андриевский, 46), Буяльский (Шепелев, 46), Цыганков (Родригес, 46), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Дуэлунд, 46), Беседин (Супряга, 46)

Легия: Боруц (Черняк, 46), Вшолек, Левчук, Ветеска, Младенович, Гвилия, Мартинш, Капустка, Скибицки (Енджейчик, 64), Лукьиньяш, Пекхарт (Косторж, 64; Лопеш, 77)