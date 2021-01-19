Днепр-1 также планирует поработать над физическим и психологическим состояниями перед вторым кругом УПЛ.
Игор Йовичевич, СК Днепр-1
19 января 2021, 12:59
Как и многие команды украинской Премьер-лиги, СК Днепр-1 проводит свою подготовку ко второй половине сезона в Турции. Главный тренер днепровского клуба Игор Йовичевич рассказал о планах на текущий сбор.
"Вы сами видели условия в которых мы тренируемся. Прежде всего хотел бы поблагодарить клуб за то, что создал нам хорошие условия для работы".
"Мы прилетели в Турцию, чтобы усовершенствовать тактику, а также физическое и психологическое состояние", — заявил Йовичевич в программе Футбол NEWS.
Напомним, первым соперником Днепра-1 на текущем сборе станет Спартак Суботица. Проведения данного товарищеского матча запланировано на 21 января.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.