Украина

Днепр-1 также планирует поработать над физическим и психологическим состояниями перед вторым кругом УПЛ.

Как и многие команды украинской Премьер-лиги, СК Днепр-1 проводит свою подготовку ко второй половине сезона в Турции. Главный тренер днепровского клуба Игор Йовичевич рассказал о планах на текущий сбор.

"Вы сами видели условия в которых мы тренируемся. Прежде всего хотел бы поблагодарить клуб за то, что создал нам хорошие условия для работы".

"Мы прилетели в Турцию, чтобы усовершенствовать тактику, а также физическое и психологическое состояние", — заявил Йовичевич в программе Футбол NEWS.

Напомним, первым соперником Днепра-1 на текущем сборе станет Спартак Суботица. Проведения данного товарищеского матча запланировано на 21 января.

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