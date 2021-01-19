Украина

Команда Йовичевича работает над тактическими аспектами своей игры.

Как и многие команды украинской Премьер-лиги, СК Днепр-1 проводит свою подготовку ко второй половине сезона в Турции. Защитник днепровского клуба Александр Сваток поделился эмоциями от первых дней сбора.

"Интенсивные сборы, нам это не впервой. Мы хорошо отдохнули во время отпуска, набрались сил. Первые дни работаем за счет желания, затем уже будет накапливаться усталость".

"Больше всего мы уделяем время тактике и интенсивности, чтобы быстро переходить с обороны в атаку", — заявил Сваток в программе Футбол NEWS.

Напомним, первым соперником Днепра-1 на текущем сборе станет Спартак Суботица. Проведения данного товарищеского матча запланировано на 21 января.

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