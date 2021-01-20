Украина

Ассистентом Андрея Шевченко станет экс-сотрудник днепровского Днепра-1.

Как сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью программе "Головна команда: різдвяні підсумки" на телеканале Футбол, тренерский штаб сборной Украины получит усиление благодаря приходу нового специалиста.

Число ассистентов Андрея Шевченко пополнил Луиджи Ночентини, который имел опыт работы вместе с Маурицио Сарри в неаполитанском Наполи и лондонском Челси, а зимой прошлого года присоединился к работе в тренерском штабе Дмитрия Михайленко, который возглавлял днепровский Днепр-1.

32-летний специалист будет в распоряжении "сине-желтых" с 1 июня 2021 года, сразу после истечения его действующего контракта с днепровским клубом.

Напомним, что ранее стали известны соперники по спаррингам сборной Украины в преддверии чемпионата Европы-2020.