Украина

Противостоять украинскому клубу в споре за футболиста будет французская Тулуза.

Согласно информации шведского ресурса Sportbladet, киевское Динамо заинтересовалось возможностью перехода полузащитника Хеккена и сборной Швеции Далехо Ирандуста.

Свой интерес к футболисту ранее проявляла французская Тулуза, однако действующий вице-чемпион Украины, по информации источника, готов предложить наиболее выгодные условия личного соглашения самому игроку.

Речь идет о сумме в 4 млн шведских крон (400 тыс. евро) в год в качестве заработной платы, что превышает предложение еще одного претендента на Ирандуста — нидерландского Гронингена — в 2-3 раза.

При этом, сумма компенсации за полузащитника, у которого контракт с клубом подходит к концу в конце декабря 2021 года, составит 14 млн шведских крон (1,4 млн евро).

Сам игрок Хеккена в комментарии локальной прессе заявил об отсутствии конкретных предложений со стороны иных команд: "Я игрок Хеккена, пока не будет сообщено об обратном. Сейчас я нахожусь в клубе, и сосредотачиваюсь на том, чтобы поскорее набрать форму. Не располагаю информацией по вопросу возможных трансферов".

Трансферный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции, успевшего провести уже три матча за главную команду своей страны, в 2 млн евро.

В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей за свой клуб, оформив 8 результативных ударов и 6 голевых передач.