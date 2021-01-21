Официальный сайт Миная сообщает, что клуб заключил контракт с двумя новыми футболистами.

Ряды команды пополнил нигерийский нападающий Угечукву Огбонная, последним клубом которого был австрийский Рид.

Также Минай подписал соглашение с опорным полузащитником Александром Петрусенко, который ранее защищал цвета Горняк-Спорта.

Ранее сообщалось, что состав команды в начале января покинули четыре футболиста.