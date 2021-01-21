Украина

У винницкого клуба изменился собственник.

У винницкой Нивы сменился президент.

Им стал бывший футболист команды, 27-летний Артур Загорулько.

Отмечается, что все необходимые процедуры по передаче прав собственности клуба произошли сегодня, 21-го января.

Загорулько является уроженцем г. Одесса. Он выступал за академию донецкого Шахтера, но не сумел попасть в первую команду.

В 2019-м году полтавская Ворскла могла получить запрет на трансферы из-за задолженности перед Загорулько.