У винницкого клуба изменился собственник.
Артур Загорулько (справа), ФК Нива
21 января 2021, 23:53
У винницкой Нивы сменился президент.
Им стал бывший футболист команды, 27-летний Артур Загорулько.
Отмечается, что все необходимые процедуры по передаче прав собственности клуба произошли сегодня, 21-го января.
Загорулько является уроженцем г. Одесса. Он выступал за академию донецкого Шахтера, но не сумел попасть в первую команду.
В 2019-м году полтавская Ворскла могла получить запрет на трансферы из-за задолженности перед Загорулько.