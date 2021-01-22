Украина

Украинцу в среднем потребовалось 26 минут для гола после выхода на замену, а игроку ПСЖ — 23 минуты.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory определил список лучших футболистов текущего сезона по показателю забитых голов после выхода на замену.

Интересно, что одним из лучших в данном аспекте стал нападающий Коньяспора Артем Кравец, который в нынешней кампании трижды забил за турецкую команду после выхода со скамейки запасных. Украинцу для этого потребовалось в среднем 26 минут.

Меньше времени для взятия ворот после выхода на замену необходимо только звездному форварду Пари Сен-Жермен Килиану Мбаппе (23 минуты), на счету которого также три мяча.

Что касается количества голов после выхода на замену, то тут лидерство удерживает Харис Сеферович из португальской Бенфики. В качестве так называемого "джокера" швейцарец отметился пятью взятиями ворот. В среднем ему требуется для одного гола 40 минут.

В текущем сезоне Артем Кравец провел 14 матчей за Коньяспор, в которых забил семь голов и отдал две голевые передачи.

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