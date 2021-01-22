Хавбек подвел итог матчу против Леха.
Манор Соломон, getty images
22 января 2021, 20:29
Полузащитник Шахтера Манор Соломон высказал свое мнение о контрольном матче против польского Леха (1:1).
"Было сложно, потому что это первый матч после пяти дней насыщенных тренировок. Результат встречи не важен.
Самое главное, что через такие матчи мы становимся лучше, налаживается взаимодействие, а футболисты набирают оптимальные кондиции", – сказал Соломон в эфире Футбол News.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Шахтером и Лехом (1:1).