Украина

Хавбек подвел итог матчу против Леха.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон высказал свое мнение о контрольном матче против польского Леха (1:1).

"Было сложно, потому что это первый матч после пяти дней насыщенных тренировок. Результат встречи не важен.

Самое главное, что через такие матчи мы становимся лучше, налаживается взаимодействие, а футболисты набирают оптимальные кондиции", – сказал Соломон в эфире Футбол News.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Шахтером и Лехом (1:1).