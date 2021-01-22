Украина

Football.ua рассказывает, как донецкий Шахтер провел свой первый поединок на зимних сборах в Турции.

Проблема главного тренера Шахтера Луиша Каштру состояла в том, что ему ранее не удавалось провести полноценные тренировочные сборы вместе со своей командой, при этом имея заранее собранную информацию о состоянии дел в клубе. Из португальской Витории Гимараэш он пришел аккурат к началу летнего тренировочного процесса "горняков", а в первую зиму все еще продолжал знакомиться с командой.

Затем коронавирус COVID-19 и поздние еврокубки "съели" процесс подготовки к текущему сезону, поэтому, да, получается, что наставник Шахтера действительно впервые работал именно с той командой, основы которой он фактически сформировал собственными руками.

Дончане предпочли обе части сборов проводить на турецких полях — разумный выбор, если брать в учет продолжающую бушевать пандемию. Однако "горняки" несколько затянули с моментом выхода из отпуска, поэтому с места в карьер погрузились в проведение контрольных поединков. Первым соперником, как и главного конкурента "оранжево-черных", киевского Динамо, стал представитель Польши, но на этот раз — познаньский Лех, который ушел на зимнюю паузу в качестве девятой команды национального первенства.

Проблемы двух наших грандов в противостояниях против команд из Экстраклассы были схожи: соперники уже находятся на заключительной стадии подготовки ко второй части сезона, в то время как украинские команды только проводят свои первые матчи в новом году. Результаты, также, в определенной степени оказались схожи между собой — Шахтер пропустил первым, но, в отличии от Динамо, сумел довести одну из своих атак в конце матча до успешного завершения.

Первый состав от Каштру в 2021-м году был соткан из футболистов исключительно основного состава и совершенно далеких от подобного статуса игроков. Особого внимания был достоин выход с первых минут воспитанника академии "горняков" Георгия Судакова, который показал неплохую динамику в отведенное ему время, возвращение в строй Евгения Коноплянки, чье желание вновь превысило уровень текущих кондиций, а также появление на флангах обороны Сергея Болбата и Маркиньоса Сиприано — двух футболистов, чье будущее игровое в этом сезоне не обещает стать внушительным.

Шахтер начал с приятной отвыкшему от украинского футбола глазу динамики в атаке, однако польский оппонент быстро сумел отвоевать пространство за счет упомянутого ранее превосходства в набранных кондициях. Несыгранная линия обороны и банальное отсутствие игровой практики у каждого из футболистов дончан были заметны практически при каждой затяжной атаке оппонентов.

Совокупность этих факторов привела к моменту на 7-й минуте, когда Камински с левого фланга штрафной немного недокрутил под дальнюю штангу. Заметных проблем в защите в этот период не было только в противостояниях один в один — тут уже каждый игрок может подтянуть свои умения в индивидуальном порядке, независимо от присутствия тренировочных сборов в календаре.

У соперников был неплохой козырь в атаке — результативный шведский нападающий Микаэль Исхак (15 голов + 1 голевой пас в текущем сезоне), однако его участие в матче быстро подошло к концу в результате повреждения на 12-й минуте.

Без его присутствия давление на защиту "горняков" стало меньше, но число опасных моментов у ворот все равно продолжало увеличиваться. Так, "слепую" подачу Пухача с левого фланга на 15-й минуте ударом головой чуть было не завершил Мархвиньски, но пробил выше цели. Позиционный провал центра обороны дончан нельзя было не отметить в этом эпизоде. Лех в скором времени попробовал пристреляться из-за пределов штрафной, но Карльстрем направил мяч в сторону от левой штанги, а удар от Поцлавски с правого фланга владений Трубина пришелся в сетку с внешней стороны у правой штанги.

Лишь после этого дончане сумели провести первую опасную атаку в поединке. Причем, она сразу могла обернуться забитым голом, но с передачи Алана Патрика в правый фланг штрафной Тете закрутил выше перекладины над дальней девяткой. Этот момент позволил "горнякам" установить контроль над мячом на чужой половине вплоть до конца первого тайма, который завершался под аккомпанемент неточного удара Коноплянки со входа в левый фланг штрафной под дальнюю штангу.

Комментатор на клубном телеканале Шахтера не скрывал информации о том, что на вторую половину матча Луиш Каштру выставит совершенно другой состав, что вполне соответствовало желанию тренерского штаба опробовать как можно больше футболистов в деле. По первому тайму хорошей динамикой отметились Патрик и Тете, а вот Жуниора Мораеса совершенно не было заметно в передней линии.

Вторая предложенная Каштру комбинация несла в себе совершенно иную задумку. Шахтер выступал по схеме 4-3-3, где место на острие атаки отводилось опытному Дентиньо, а Фернандо и Манор Соломон обеспечивали скорость на флангах. При этом, бразилец занимал не только бровку, но и активно учувствовал в разрушении чужих атак вблизи к центральной части построения. Фернандо понравился своим желанием играть агрессивно. Первый момент второй половины — его заслуга. Перехватил передачу Шатки в правом фланге чужой штрафной, после чего выстрелил в блок от защитника.

Хотелось говорить об игре дончан в позиционном контроле и атакующих действиях, но пришлось возвращаться к избитым проблемам в обороне. Соломон на 58-й минуте не стал сопровождать рывок Червиньски с правого фланга, позволив сопернику отдать скрытый пас на Мархвиньски, после чего Филип огорчил Андрея Пятова ударом под левую штангу. Голевая ситуация также была спровоцирована отсутствием подстраховки со стороны Корниенко для Хочолавы, который выдернулся блокировать возможный удар от автора голевой передачи, оставив у себя за спиной будущего автора гола.

Странным было поведение игроков Шахтера на своей половине после пропущенного мяча — еще дважды соперники получили возможность нанести удар с дальней и ближней дистанции по воротам Пятова, но Андрей, пусть и не самым уверенным образом, но отразил обе угрозы. К счастью, данный период быстро подошел к концу, сменившись очередными атаками "горняков".

Польских оппонентов старались взять как измором в затяжном владении, так и ситуативной хитростью по типу углового на 65-й минут, который ознаменовался передачей низом на ближний угол вратарской, откуда Дентиньо набрасывал на голову Витао, пославшего в итоге мяч над перекладиной. Казалось бы, мелочь, но показывает, что ситуативные связки уже загружены в головы игроков Шахтера.

Лех совершенно не удивлял, хотя и выглядел более подготовленным в физическом плане для проведения полного матча практически в несменяемом составе. Другое дело, что "горняки" слишком долго возились с построением голевых моментов. Срезка защитника польской команды под перекладину, в завершении прострела Фернандо с левого фланга на 79-й минуте — один из потенциально опасных эпизодов, во время которого голкипер ван дер Харт сумел спасти свою команду от автогола.

В заключительные 10 минут матча зажигали Корниенко и Коваленко, начав данный отрезок с дележки права на исполнение штрафного удара в левом полуфланге, который в конечном итоге 20-й номер закрутил точно в руки голкиперу. Затем, примерно из той же позиции, защитник показал, что мог бы выстрелить и поопаснее, чем партнер по команде, но мяч пошел чуть выше цели.

Финальный аккорд — уход Соломона на 90-й минуте в левый фланг штрафной, после чего Коваленко не сумел попасть по свободным воротам в одно касание, но Виктор горевал недолго — Фернандо завалил защитник Саламон (комментатору было, наверное, забавно комментировать второй тайм) на заднем плане. Украинский полузащитник Шахтера поставил точку в противостоянии ударом с пенальти в левый нижний угол. 1:1, но, как и в любой товарищеской игре, счет был второстепенным.

По ходу второго тайма Каштру дополнительно задействовал Мудрика и Кривцова, но оба исполнителя не особо были заметны в своих действиях на поле, получив 8 и 15 минут игрового времени соответственно.

Сухой вывод о данной игре — Шахтер на момент первого контрольного поединка в рамках зимних сборов уже имеет, по крайней мере, один полный боеспособный состав. Судить о действиях каждого исполнителя и их роли в оставшейся части сезона, на данный момент, будет слишком преждевременно. В то же самое время, заметно желание у футболистов ближайшего резерва в первой части сезона завоевать доверие тренерского штаба.

При этом, есть определенные мнения относительно отдельных исполнителей, которым в текущее/следующее трансферное окно придется искать новый клуб. Но, повторимся, этим догадкам необходимо получить больше информации для анализа, в чем может помочь следующий контрольный матч Шахтера — против болгарского Лудогорца, который состоится в субботу, 23 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Илья Береза, Football.ua

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