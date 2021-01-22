Украина

Защитник высказался о спарринге против Леха.

Защитник Шахтера Виктор Корниенко высказал свое мнение о контрольном поединке против Леха (1:1).

"Был отпуск, мы скучали, наконец-то собрались и начали работать, провели первый матч. Обидно, что не выиграли, хорошо, что не проиграли. Но сборы для этого и есть.

Это первый матч. Будем дальше работать, вспоминать свои действия, наработки, все будет хорошо", – сказал Корниенко в эфире Футбол News.

Ранее товарищеский поединок против польской команды прокомментировал полузащитник Манор Саломон.