Украина

Тренер прокомментировал ход сборов.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич высказал свое мнение о спарринге против Кызыл-Жара (4:0).

На данном этапе нам удалось более удачно проявить те качества, которые мы хотели бы увидеть у чужих ворот. Работа, которую мы выполняем на тренировках, она все же дает результат. И это воплотилось в четыре забитых мяча.

Нам надо продолжать все, что мы начали. Те результаты, которые мы получили – нужно закрепить. Также планируем поработать над защитой. Чтобы наши ворота были в как можно большей безопасности, – сказал Маркевич официальному сайту клуба

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