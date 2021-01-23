Украина

Наставник черниговской Десны поделился информацией о состоянии команды перед отъездом на сборы.

Черниговская Десна в пятницу, 22 января, отбыла в Турцию, где проведет свой зимний тренировочный сбор.

Журналистам телеканала Футбол удалось застать главного тренера "северян" Александра Рябоконя в аэропорту, непосредственно перед отбытием за границу, после чего наставник рассказал о планах его команды на ближайший период, а также раскрыл некоторую информацию о поведении Десны на трансферном рынке.

"У нас меняются соперники. Была договоренность (провести товарищеский поединок — ред.) с Шерифом на 7 февраля, но они так и не выехали в Турцию. Также, пока нет соперника на 4 февраля. Таким образом, остаются Партизан 25 января, 30-го — Шкендия, 31-го — Локомотив Ташкент. Еще планируем сыграть с Агробизнесом. 7 февраля вместо Шерифа, наверное, будет Кайсар, а 9-го — Локомотив Тбилиси. Вот такие у нас спарринги.

Один легионер должен быть, — рассказал украинский специалист о входящих трансферах, — есть предварительная договоренность. Возможно, появится уже завтра и с понедельника будет подписан контракт. Это левоногий защитник, который может играть в центре и на фланге. Но, пока не подписали, лучше не будем озвучивать", — подытожил Александр Рябоконь.

Напомним, что вторую часть сезона черниговская Десна начнет гостевым матчем против луганской Зари, который запланирован на 13-е февраля.