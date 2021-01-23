Украина

Полузащитник может сменить клубную прописку.

Ряд португальских клубов обратил внимание на полузащитника Динамо Карлоса Де Пену, сообщает Профутбол.

Источник утверждает, что к футболисту уже ранее был интерес со стороны представителя МЛС. Тогда Игорь Суркис поднял футболисту зарплату после личного общения.

В текущем сезоне Де Пена провел 19 поединков на клубном уровне, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Интерес других клубов вызвали удачные выступления уругвайца. Так, он стал лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной по версии WhoScored.