Полузащитник может сменить клубную прописку.
Карлос Де Пена, getty images
23 января 2021, 08:34
Ряд португальских клубов обратил внимание на полузащитника Динамо Карлоса Де Пену, сообщает Профутбол.
Источник утверждает, что к футболисту уже ранее был интерес со стороны представителя МЛС. Тогда Игорь Суркис поднял футболисту зарплату после личного общения.
В текущем сезоне Де Пена провел 19 поединков на клубном уровне, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Интерес других клубов вызвали удачные выступления уругвайца. Так, он стал лучшим игроком Динамо в матче с Барселоной по версии WhoScored.