Украина

Вашему вниманию стартовый состав "горняков" на товарищеский поединок.

Донецкий Шахтер сыграет с Лудогорцем, занимающим первое место в чемпионате Болгарии, в рамках товарищеского поединка тренировочного сбора в Турции.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру определился, кого выпустит в данной встрече с первых минут.

Стартовый состав Шахтера: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Витао — Коваленко, Дентиньо — Патрик, Тете, Степаненко — Соломон

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показана эксклюзивно на Shakhtar TV.