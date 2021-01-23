Вашему вниманию стартовый состав "горняков" на товарищеский поединок.
Додо, Getty Images
23 января 2021, 15:15
Донецкий Шахтер сыграет с Лудогорцем, занимающим первое место в чемпионате Болгарии, в рамках товарищеского поединка тренировочного сбора в Турции.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру определился, кого выпустит в данной встрече с первых минут.
Стартовый состав Шахтера: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Витао — Коваленко, Дентиньо — Патрик, Тете, Степаненко — Соломон
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени и будет показана эксклюзивно на Shakhtar TV.