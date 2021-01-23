Украина

"Горняки" не сумели обыграть болгарский клуб.

Шахтер встречался с Лудогорцем в рамках товарищеского поединка на тренировочном сборе в Турции.

Дончане открылисчет уже на 4-й минуте благодаря голу Манора Соломона. Спустя десять минут после начала второго тайма Евгений Коноплянка удвоил преимущество "горняков".

В течение последующих пяти минут болгарский клуб сумел отыграться, забив два гола подопечным Луиша Каштру.

Данная встреча стала для команд третьей в истории. Матч 2018-го года также завершился ничьей 2:2. В 2019-м же году "горняки" обыграли Лудогорец 3:0.

Лудогорец — Шахтер 2:2

Голы: Икоко, 58, Совли, 60 - Соломон, 4, Коноплянка, 55

Стартовый состав Шахтера: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Витао — Коваленко, Дентиньо — Патрик, Тете, Степаненко — Соломон