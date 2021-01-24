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Football.ua отмечает главные моменты матча киевского Динамо против сборной Иордании.

Киевское Динамо на сборах в ОАЭ провело очередной товарищеский поединок. На этот раз в соперниках у "бело-синих" была сборная Иордании. Матч получился не особо зрелищным с минимальным количеством голевых моментов. Вполне логично, что такая игра завершилась без забитых голов.

В первом тайме Динамо вышло в следующем составе:

На старте первой половины Динамо вполне ожидаемо завладело преимуществом и большими силами атаковало своего соперника. Имея территориальное преимущество, а также владея мячом, подопечные Луческу никак не могли создать опасность у вражеских ворот.

Иордания сделала ставку на быстрые контратаки и серьезных проблем обороне Динамо создать не могла. Забарный и Сирота допускали помарки в обороне, которыми их соперники и пользовались. В этом матче Забарный ошибался уже гораздо меньше, чем в предыдущих, но тем не менее, его неуверенная игра позволила надеяться футболистам сборной Иордании на успех в атаке. Соперник Динамо вполне мог забивать первый гол в матче в первом тайме после ошибок центральных защитников, но своих партнеров по обороне и Бущана подстраховал Миколенко, выбивший мяч из пустых ворот.

Отмечаем, что много в первом тайме ошибок допускал Владимир Шепелев. Много брака в передачах конвертировались в общую неуверенность в действиях игрока на футбольном поле.

Виталий Миколенко понемногу выходит на свой высокий уровень. Успевал поддерживать атаки своей команды, не проседая при этом в обороне. Также с позитивной стороны отмечаем Жерсона Родригеса. Люксембуржец от игры к игре выглядит все лучше. Соперникам было очень сложно противостоять этому техничному игроку на фланге.

Во втором тайме некоторые футболисты остались на футбольном поле.

Продолжили игру: Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Буяльский. Интересно, что датчанин Дуэлунд после выхода на поле номинально располагался на краю полузащиты, откуда его постоянно тянуло смещаться в центр. Во второй половине мы увидели несколько неплохих открываний Виталия Буяльского в полуфланги, чем так силен хавбек Динамо. Наконец-то впервые на сборах на футбольном поле появился Николай Шапаренко. Основной полузащитник первой половины сезона выглядел очень неплохо, как для первого матча в новом году.

Во втором тайме общая картина матча сильно не поменялась. Динамо продолжало атаковать, а Иордания по возможности остро контратаковать. Был близок к голу Микель Дуэлунд, когда после его удара головой мяч угодил в перекладину. Но и без работы не остался Денис Бойко, появившийся во втором тайме.

В заключительные минуты Динамо сбилось на банальные фланговые навесы в сторону Артема Беседина. Конвертировать хоть один такой навес в гол не получилось. Вполне логично, что матч так и закончился без голов – 0:0.

Отмечаем, что в этом поединке мы не увидели Виктора Цыганкова, и второй матч к ряду на футбольном поле не появляется Беньямин Вербич. По информации официального сайта у словенца мышечное повреждение. По этой причине мы его и не увидели.

Продолжаем следить за подготовкой столичного коллектива ко второй части сезона.

Сергей Горбаченко, Football.ua