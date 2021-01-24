Дончане отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Олимпик разгромил Спартак из Суботицы благодаря дублю Нкенга и голу Каргбо в рамках товарищеского поединка.
Команда Игоря Климовского открыла счет в конце первой половины игры, а затем камерунский новичок оформил дубль.
Олимпик – Спартак С 3:0
Голы: Каргбо, 45, Нкенг, 46,48.
Олимпик (1-й тайм): Кичак — Векляк, Снурницын, Драме (Зотько, 30), Альваренга, Хамелюк (игрок на просмотре 30), Политыло, Завийский, Тейшейра (Бенито 30), Чогадзе, Каргбо.
Олимпик (2-й тайм): Кичак — Зотько (Снурницын, 65), Векляк (Драме, 60), Лебеденко, Пасич, Цымбалюк, Бенито, Политыло (Хамелюк, 60), Романовский (Тейшейра, 60), Чогадзе, Нкенг.