Украина

Арендованный у киевского Динамо футболист поделился первым впечатлением от игры в новом клубе.

Украинский нападающий Георгий Цитаишвили в первой части текущего сезона не имел достаточной практики в составе киевского Динамо (4 матча, 125 минут), поэтому в зимнее трансферное окно отправился в полтавскую Ворсклу с целью наверстать упущенное и побороться за путевку на грядущий чемпионат Европы-2020.

В текущий период подготовительного процесса ко старту второго этапа национального первенства команда Юрия Максимова проводит сборы в Турции, где накануне провела первую контрольную игру, уступив косоварским Балканам (2:1).

Этот поединок стал дебютным для Цитаишвили, при этом нападающему удалось сходу отличиться голевой передачей на своего партнера. После матча журналисты передачи Футбол NEWS попросили Георгия рассказать о впечатлениях о данной игры, а также об опыте работы под руководством нового тренера.

"Мне надо еще немного понять игру, набрать форму. Пока могу сказать, что я рад сыграть хотя бы 45 минут. Я еще не полностью готов, но сегодня получилось показать себя неплохо. Считаю, что это уже хороший прогресс", — сказал украинец.

Полтавская Ворскла подошла к зимней паузе на пятой строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, сумев набрать 20 очков в 13 сыгранных поединках. Свой первый официальный поединок в 2021-м году коллектив Максимова проведет в гостях у львовского Руха.