Украина

Украинский хавбек отправился за игровой практикой в клуб из Чернигова.

Полузащитник Динамо Богдан Билошевский продолжит карьеру в Десне. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

21-летний украинец перебрался в черниговский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца 2021 года.

Стоит отметить, что Динамо оставило за собой право досрочно вернуть футболиста предстоящим летом.

В текущем сезоне Богдан Билошевский провел в молодежном чемпионате Украины 10 матчей, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.

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