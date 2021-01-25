Команда Игора Йовичевича обыграла соперника со счетом 2:0.
Футболисты Днепра-1, фото СК Днепр-1
25 января 2021, 18:56
Футболиста Днепра-1 провели товарищескую встречу против сербского Чукарички в рамках тренировочного сбора в Турции.
Победу в этом поединке одержали подопечные Игора Йовичевича благодаря двум безответным голам в исполнении нападающего Артема Довбика.
Днепр-1 - Чукарички 2:0
Голы: Довбик, 23, 45 (пен).
Днепр-1: Сарнавский (Зновенко, 46), Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Когут, Домарацкий , Довбик.
(С 59 минуты): Сафронов, Дуглас. Адамюк, Цуриков, Ди Франко, Батагов, Ярмолюк, Булеца, Соловьев, Хобленко.
Чукарички: Белич, Стеванович (Чиркович, 73), Тошич (Каменович, 56), Остоич (Дрежгич, 86), Шапич (Кайевич, 86 ) Дочич (Лукич, 70), Ковач (Петкович, 83), Пантич (Роган, 58), Видосавлевич (Михайлович, 46), Савич (Лучич, 73), Йованович (Раконец, 70).