Футболиста Днепра-1 провели товарищескую встречу против сербского Чукарички в рамках тренировочного сбора в Турции.

Победу в этом поединке одержали подопечные Игора Йовичевича благодаря двум безответным голам в исполнении нападающего Артема Довбика.

Днепр-1 - Чукарички 2:0
Голы: Довбик, 23, 45 (пен).

Днепр-1: Сарнавский (Зновенко, 46), Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Когут, Домарацкий , Довбик.

(С 59 минуты): Сафронов, Дуглас. Адамюк, Цуриков, Ди Франко, Батагов, Ярмолюк, Булеца, Соловьев, Хобленко.

Чукарички: Белич, Стеванович (Чиркович, 73), Тошич (Каменович, 56), Остоич (Дрежгич, 86), Шапич (Кайевич, 86 ) Дочич (Лукич, 70), Ковач (Петкович, 83), Пантич (Роган, 58), Видосавлевич (Михайлович, 46), Савич (Лучич, 73), Йованович (Раконец, 70).