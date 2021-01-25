Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Десна - Партизан, ФК Десна Чернигов
25 января 2021, 20:20
В очередном товарищеском поединке Десна встретилась с многоразовым чемпионом Сербии — Партизаном.
Победителя данного противостояния определился единственный гол, который стоил подопечных Александра Рябоконя победного результата.
Смотрите видео гола и обзор матча Десна — Партизан:
Десна — Партизан 0:1
Десна (первый тайм): Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий, Будковский
Десна (второй тайм): Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевский, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородько