В очередном товарищеском поединке Десна встретилась с многоразовым чемпионом Сербии — Партизаном.

Победителя данного противостояния определился единственный гол, который стоил подопечных Александра Рябоконя победного результата.

Смотрите видео гола и обзор матча Десна — Партизан:


Десна — Партизан 0:1

Десна (первый тайм): Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Картушов, Домбровский, Огиря, Калитвинцев, Вакула, Тотовицкий,  Будковский

Десна (второй тайм): Литовка, Мостовой, Конопля, Гитченко, Ермаков, Билошевский, Арвеладзе, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов, Безбородько