Украина

Украинский защитник повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35-ти лет.

Бывший капитан и защитник донецкого Олимпика Дмитрий Гришко прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

"Для меня самого это решение было неожиданным. Поступил звонок от главного тренера с предложением стать его помощником. Затем я неоднократно разговаривал с президентом клуба. Я понял, какое развитие ждет клуб в дальнейшем. Гельзин, когда был игроком команды, нормально относился к тому, что на тренировках ему могло достаться от защитников".

"Помню как вчера первую тренировку в Олимпике, помню как мы только вышли со Второй лиги в Первую. Всегда так случается, когда наступает конец чему-то. Теперь у меня новый этап в карьере. Я как к другу отношусь к Ивану Зотько, к Игорю Снурницыну. Но теперь моя задача — сделать их лучше. Они и сами стараются развиваться", — приводит слова Гришко Футбол NEWS.

Отметим, что Дмитрий Гришко является рекордсменом Олимпика по сыгранным матчам (195), в которых он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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