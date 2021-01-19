Украина

Дмитрий Гришко присоединился к тренерскому штабу Игоря Климовского.

Защитник Дмитрий Гришко принял решение завершить игровую карьеру — сообщил официальный сайт Олимпика.

Экс-капитан и абсолютный рекордсмен клуба по сыгранным матчам (195), в которых он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

В 2011-м, 2012-м и 2013 годах болельщики признавали Гришко лучшим игроком Олимпика.

35-летний Дмитрий присоединился к тренерскому штабу Игоря Климовского и будет отвечать за подготовку защитников.

Ранее сообщалось, что одним из ассистентов главного тренера Олимпика станет легендарный Яя Туре.

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