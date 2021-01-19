Дмитрий Гришко присоединился к тренерскому штабу Игоря Климовского.
Дмитрий Гришко, фото ФК Олимпик
19 января 2021, 17:30
Защитник Дмитрий Гришко принял решение завершить игровую карьеру — сообщил официальный сайт Олимпика.
Экс-капитан и абсолютный рекордсмен клуба по сыгранным матчам (195), в которых он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В 2011-м, 2012-м и 2013 годах болельщики признавали Гришко лучшим игроком Олимпика.
35-летний Дмитрий присоединился к тренерскому штабу Игоря Климовского и будет отвечать за подготовку защитников.
Ранее сообщалось, что одним из ассистентов главного тренера Олимпика станет легендарный Яя Туре.
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