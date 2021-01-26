Украина

Президент киевского Динамо поделился впечатлением об опыте работы с Олегом Блохиным.

В интервью интернет-изданию ГОРДОН президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал об опыте работы с Олегом Блохиным, который возглавлял его клуб в период с 2012 по 2014 года.

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"Он — мой кумир юности. Забивал такие мячи... Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер... Он, если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. То, что я буду вам говорить, может многим не понравиться. Но вы меня не переделаете. Я говорю так, как думаю. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин — такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением", — заявил президент "бело-синих".

Также, руководитель столичного коллектива отметил достижения Блохина в бытности его работы на посту главного тренера сборной Украины, с которой ему удалось дойти до четвертьфинала чемпиона мира-2006.

"Он добился того, что впервые в истории сборная вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу… Какая разница, как он этого добился?! Это праздник был. Все люди были на Майдане. Когда его мой брат представлял в качестве главного тренера сборной, Блохин сказал: "Мы выйдем с первого места". Я тогда на задней парте сидел… Помню, подумал: "Он с ума сошел, блин?!" Он вышел с первого места! Он попал на чемпионат мира. Он мог и Италию обыграть — просто не сложилось. Да, он добился многого".

Вспомнил президент Динамо и переломный момент с назначением Блохина на должность руководителя команды, которому предшествовал скандальный уход Юрия Семина, произошедший на фоне поражений от ПСЖ и донецкого Шахтера (1:4), после матча с которым, россиянин прямо из Донецка улетел к себе на родину.

"Ну, у меня эмоции… Говорю: "Как вы могли бросить команду в такую тяжелую минуту?" Я представил себе Лобановского или любого другого тренера… Слово за слово, я вызываю пресс-атташе… Я не думал тогда, что у него еще контракт, что надо будет платить компенсацию (которую я ему выплатил, кстати)… Я сказал: "Все, свободен". И надо было назначать главного тренера.

Я встретился с Олегом Владимировичем у себя дома. Он был тренером сборной. Говорю: "Есть такое предложение. Если не вы, то кто, Олег Владимирович?" Он мне говорит: "Это моя мечта. Все прошли этот путь, и я хочу его пройти". — "Ну вы же понимаете: нужен результат". Мы все проговорили, и он побежал в Федерацию футбола. Думаю, даже помчался… Он там, наверное, тоже многим надоел – у него непростой характер. Его легко отпустили".

При этом, непосредственно работой с командой данного специалиста президент Динамо вряд ли остался доволен: На Олега Владимировича было потрачено огромное количество денег… Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании, влития в команду игроков, которых он хотел. И начал он прекрасно. Если вы помните, турнир четырех мы выиграли. И вроде бы все шло по плану. А потом был несчастный случай. Не буду ничего говорить об этом… Может, у него бы и получилось. Но то, что с ним случилось...

Вы знаете, что мы сразу помогли: вытащили его (в 2012 году у Блохина был диагностирован тромбоз левой сонной артерии, он перенес операцию — ред.). Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украине… Вы же сами понимаете... Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что Динамо Киев не может занимать четвертое место. Можно проиграть чемпионат один, второй, третий, четвертый, пятый. Но люди видят борьбу".

"Он сейчас работает в Федерации футбола. Если он помогает и работает на благо футбола — честь ему и хвала", — подытожил Игорь Суркис.

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