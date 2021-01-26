Украина

Президент "бело-синих" хочет, чтобы Динамо было единственным киевским клубом.

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о ситуации на востоке страны, из-за которой донецкий Шахтер проводит домашние поединки на НСК Олимпийский в Киеве.

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на Донбасс Арену, и обыграть там Шахтер. При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их.

У меня есть мечта, чтобы Шахтер уехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что Шахтер сегодня играет в Киеве, и я [якобы] дал возможность [использовать им] центральный стадион. Я ничего никому не давал.

Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что [теперь нам] тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать.

Ну играют. Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве.

[В чемпионате Италии] бойня идет между двумя клубами – Миланом и Интером. Она происходит в Милане. Они играют на одном стадионе. Допустим, Шахтер завтра поедет в Харьков опять играть.

Мы же не знаем, как будет, когда пройдет коронавирус. Может, они и поедут туда, где будет удобнее их болельщикам, которые, несомненно, у них есть. Но сегодня летать одной и второй команде, чтобы сыграть на пустом стадионе, – это же смешно.

В таких вещах – глупых, неразумных – не надо нас обвинять, что я кому-то что-то... Я понимаю, если бы я пустил Шахтер играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они, – меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор... Это смешно, просто смешно", – сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал Суркиса на 50 тысяч гривен.