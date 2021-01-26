Украина

Луганчане провели еще один спарринг.

Луганская Заря в третьем контрольном матче на сборах в Турции сыграла вничью со Шкендией (1:1).

Первую половину тайма команда Виктора Скрипника провела не лучшим образом. На 13-й минуте один из игроков Шкендии воспользовался ошибкой Вернидуба, перехватил мяч в близости от ворот, и расстрелял Василя с убойной позиции.

Однако на 28-й минуте "черно белые" сравняли счет. Хомченовский сильно пробил метров с 25-ти, без шансов для вратаря номинальных гостей Захова.

Вторую половину игры луганчане контролировали игру и несколько очень хороших моментов упустил Аллахъяр. Шкендия отвечала редкими контратаками, но ни одна из них не привела к опасным моментам.

Заря — Шкендия 1:1

Голы: Хомченовский — ?

Заря: Василь, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Фаворов, Назарина, Емец, Кочергин, Хомченовский, Кабаев, Аллахъяр.

Шкендия: Захов, Мурати, Незири, Бейталлай, Павич, Зейнуллай, Алими, Рамадани, Нафиу, Дориев, Ибраими