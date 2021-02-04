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Football.ua рассказывает про украинских футболистов, которые до сих пор не примеряли на себе футболку национальной сборной Украины, но имеют возможность поехать в составе команды Андрея Шевченко на Евро-2020.

Этим летом должно состояться Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 этот турнир был перенесен на 2021-й год. Национальная сборная Украины в числе тех команд, которые поборются за звание сильнейшей команды Европы. В этом материале мы решили вспомнить тех футболистов, которые еще не успели дебютировать в составе сборной Украины, но имеют высокие шансы поехать на чемпионат Европы.

7. Михаил Мудрик

Клуб: Шахтер

Возраст: 20

Вероятность поехать на Евро-2020: 10%

Отрицать талант и потенциал этого футболиста нет никакого смысла. Такие игроки в украинском футболе появляются крайне редко. В первой половине сезона Мудрик на правах аренды выступал в составе черниговской Десны. Сейчас же Шахтер вернул его из аренды и по всей видимости планирует как-то использовать в первой команде.

Тяжело правильно оценить шансы Мудрика на попадание в итоговую заявку сборной Украины. Для того, чтобы действительно поехать в составе команды Шевченко на Евро-2020 Мудрику необходимо сделать невозможное — за полгода выиграть конкуренцию за место в основном составе Шахтера. Сейчас на флангах атаки у "оранжево-черных" блистают другие молодые игроки — Соломон и Тете.

Не забываем и про Тайсона с Марлосом. Тем не менее, все выглядит не настолько безнадежно. Вспоминаем, что основной левый вингер сборной Украины Евгений Коноплянка также далеко не основной футболист донецкого Шахтера, а потому для того, чтобы иметь хотя бы теоретические шансы поехать на чемпионат Европы, необходимо выглядеть не хуже именно Коноплянки.

6. Анатолий Трубин

Клуб: Шахтер

Возраст: 19

Вероятность поехать на Евро-2020: 20%

В текущем сезоне молодому Анатолию Трубину удалось подвинуть бессменного многолетнего голкипера Шахтера Андрея Пятова. Более того, Трубину удалось стать одним из открытий группового этапа Лиги чемпионов. Его эффектные сейвы не единожды попадали в подборки лучших по итогам недели. Но даже учитывая все это, первым номером национальной сборной, как это не странно, остается Андрей Пятов.

Также в сборной явно найдется место для Георгия Бущана, который хорошо себя зарекомендовал в матчах Лиги Наций. Не забываем и о голкипере Реала Андрее Лунине. Конкуренция у Трубина впечатляющая.

Если же у кого-то из его конкурентов в сборной будет травма, то и тут не стоит смотреть только в сторону Трубина. Ведь еще есть опытный и стабильный Никита Шевченко из Зари и потрясающий молодой Дмитрий Резник из Ворсклы.

Даже если Трубин до конца сезона по-прежнему будет выигрывать конкуренцию у Андрея Пятова, есть сомнения, что статус Пятова в национальной команде изменится до Евро-2020.

Но все же теоретические шансы у Трубина поехать на чемпионат Европы есть.

5. Александр Филиппов

Клуб: Сент-Трюйден

Возраст: 28

Вероятность поехать на Евро-2020: 30%

Позиция форварда в национальной сборной Украины сейчас — одна из самых проблемных в команде Андрея Шевченко. Роман Яремчук в этом сезоне не демонстрирует такой же яркой игры, как в прошлом. Жуниор Мораес в первой половине сезона больше лечился, чем играл. А о результативности Супряги в атаке Динамо уже даже мемы сочиняют. Потому альтернативные варианты в атаке Андрею Николаевичу нужны. Другое дело, что Филиппова тренерский штаб сборной уже давно не замечает. Александр демонстрировал потрясающую игру в составе черниговской Десны, но так и не получил приглашение в национальную команду.

Андреа Мальдера в своем интервью немного ответил на вопрос, почему же не вызывался в сборную Филиппов? Все дело в том, что тренерский штаб сборной Украины больше ориентируется на еврокубки и на зарубежные чемпионаты. Украинское первенство они считают не конкурентноспособным, а значит и выводы по тем или иным футболистам делать нет никакого смысла.

Сейчас же Филиппов уже выступает в чемпионате Бельгии и если у него получится вторую часть сезона провести на запредельно высоком уровне, демонстрируя хорошую результативность, то вполне можно ожидать дебютный вызов в национальную команду.

Но не так давно появилась информация, что Филиппов может покинуть Сентр-Трюйден из-за переизбытка нападающих в клубе. А это явно не сулит много игрового времени, если же игрок останется в команде. Не будем забывать и о том, что после дисквалификации вернулся Артем Беседин, который наверняка также будет рассматриваться тренерским штабом Андрея Шевченко в качестве третьей опции на позицию форварда.

4. Владислав Кочергин

Клуб: Заря

Возраст: 24

Вероятность поехать на Евро-2020: 40%

Пожалуй, Владислав Кочергин — это один из тех футболистов, кто уже длительное время держит стабильно высокий уровень игры и его постоянное игнорирование тренерским штабом сборной выглядит нелогичным и необоснованным. Ситуацию с Филипповым сравнивать нельзя, ведь Заря играла в групповом этапе Лиги Европы. Да, луганчане не сумели пробиться дальше, но и соперники у команды Виктора Скрипника были не из простых. А Кочергин, что в матчах Лиги Европы, что в матчах украинского чемпионата стабильно, если был не лучшим игроком на поле, то постоянно был в числе таковых.

Кочергину сложно будет проявить себя еще лучше в Заре, ведь в весенней части его команда не будет участвовать в еврокубках, а значит и акцент внимания тренерского штаба сборной будет больше смещен на Динамо и Шахтер. Но отбрасывать возможность появления Кочергина в сборной не стоит, уж больно хорош этот парень для нашего чемпионата и нашего футбола, чтобы просто так разбрасываться такими кадрами.

3. Владислав Супряга

Клуб: Динамо

Возраст: 20

Вероятность поехать на Евро-2020: 50%

Нападающий Динамо Владислав Супряга последние несколько лет больше получает авансов, чем оправдывает ожидания своей игрой на футбольном поле. Да, все мы помним финал молодежного чемпионата мира. Также помним, как Супряга потрясающе сыграл против Динамо, защищая цвета Днепра-1. Но все это в прошлом. Сейчас же Влад — основной форвард киевского Динамо. Пользуясь полным доверием Мирчи Луческу, у Супряги никак не получается реализовать себя в атаке столичного клуба. Возможно, это произойдет во второй половине чемпионата.

Владислав уже вызывался в национальную сборную Украины, но пока не дебютировал. По словам Андрея Шевченко, Владислав действительно имеет большой потенциал и главная задача Динамо, сборной Украины и самого футболиста — это раскрыть этот потенциал.

Возможно, игрового времени в Динамо у Супряги станет в разы меньше с возвращением Артема Беседина, но шансы поехать со сборной Украины на Евро-2020 у него достаточно высокие. Все-таки игроку всего лишь 20 лет и он — будущее нашей сборной.

2. Виктор Корниенко

Клуб: Шахтер

Возраст: 21

Вероятность поехать на Евро-2020: 80%

Молодой защитник Шахтера стремительно ворвался в первую команду. Конечно же, наличие здорового Исмаили не позволило бы молодому игроку так быстро появиться в основе и получить так много игрового времени. Тем не менее, Виктор полностью оправдал оказанное ему доверие и впечатлил многих своей потрясающей игрой в первой половине сезона. Его игра в чемпионате и в Лиге чемпионов не оставила никаких сомнений, что именно Корниенко станет следующим левым защитником Шахтера после Исмаили на долгие годы. Не просто так Шахтер подсуетился переподписать длительный контракт со своим игроком.

На первый зимний сбор донецкий Шахтер отправился без Исмаили, который продолжает восстанавливаться после травмы, а это говорит о том, что как минимум старт второй половины сезона в статусе основного левого защитника для Корниенко обеспечен.

Вот только конкурент в сборной у Корниенко достаточно сильный. Виталий Миколенко хорошо выглядит в Динамо и уже не первый год имеет статус основного левого защитника сборной. А вот сравнивая Корниенко с Соболем и Михайличенко, то тут все говорит в пользу Виктора.

Нет никаких сомнений, что Корниенко таки поедет со сборной на Евро-2020, но вот получит ли там игровое время? Это другой вопрос. В принципе осенью мы видели варианты с переводом Миколенко на позицию центрального защитника, а потому исключать такой вариант тоже не стоит.

1. Денис Попов

Клуб: Динамо

Возраст: 21

Вероятность поехать на Евро-2020: 99%

Денис Попов уже стал основным игроком Динамо. Он и Илья Забарный в первой половине сезона стали основной парой центральных защитников в киевском Динамо. Нельзя сказать, что Денис действует безошибочно, но и прогресс футболиста нельзя не отметить. Он уже выглядит, как минимум, не хуже тех защитников, которые есть в распоряжении Андрея Шевченко. Если бы не коронавирус, то есть твердое убеждение, что Попов уже бы осенью дебютировал в составе сборной Украины.

Сомнений в том, что если все будет хорошо со здоровьем у Дениса, то он поедет на Евро-2020 в составе сборной Украины, нет никаких. Сколько проведет минут на футбольном поле? Другой вопрос. Но мы все же спрогнозируем, что именно он и составит основную пару центральных защитников в национальной команде вместе с Николаем Матвиенко. Даже при всей любви тренерского штаба сборной Украины не разрывать связку Кривцов-Матвиенко, делаем ставку на пару центральных защитников Попов-Матвиенко.

Сергей Горбаченко, Football.ua