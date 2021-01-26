Данного футболиста в киевском клубе не будет.
Григорий Суркис, Liga.net
26 января 2021, 20:08
Футбольный функционер Григорий Суркис в Верховной Раде обсудил возможный трансфер легионера в Динамо.
Он получил смс, что футболиста по имени Рикардо Алвиш в клубе не будет, так как главный тренер Мирча Луческу не заинтересован в его приглашении.
"Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему (вероятнее всего — "не") нравится", — написано в сообщении.
Отметим, что есть только три игрока с именем Рикарду Алвеш — 21-летний и 27-летний атакующие полузащитники, которые являются свободными агентами, и 29-летний центральный защитник, выступающий за португальскую Тонделлу.
Источник: Apostroph
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