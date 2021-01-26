Украина

Данного футболиста в киевском клубе не будет.

Футбольный функционер Григорий Суркис в Верховной Раде обсудил возможный трансфер легионера в Динамо.

Он получил смс, что футболиста по имени Рикардо Алвиш в клубе не будет, так как главный тренер Мирча Луческу не заинтересован в его приглашении.

"Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему (вероятнее всего — "не") нравится", — написано в сообщении.

Отметим, что есть только три игрока с именем Рикарду Алвеш — 21-летний и 27-летний атакующие полузащитники, которые являются свободными агентами, и 29-летний центральный защитник, выступающий за португальскую Тонделлу.

Источник: Apostroph

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